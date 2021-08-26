Мошенники пытались украсть миллион рублей у пенсионера из Коми

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Мошенники пытались украсть свыше миллиона рублей у жителя Ухты 1948 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, потерпевшим оказался бывший сотрудник органов внутренних дел. Пенсионер рассказал, что ему позвонили из банка и сообщили, что кто-то пытается украсть его деньги. После этого мужчине позвонили еще 11 абонентов. Злоумышленники пытались завладеть накоплениями пенсионера, у которого имелась крупная сумма на счете.

Заподозрив неладное, бывший правоохранитель решил посоветоваться с коллегой. Тот сразу же заподозрил, что пенсионеру звонили мошенники. Инцидент расследуют полицейские.

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