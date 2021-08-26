Абитуриентам, не поступившим в СГУ им. Питирима Сорокина, дадут второй шанс

СГУ им. Питирима Сорокина объявил дополнительный конкурс на бюджетные места Фото: Архив "КП"

Абитуриенты, не поступившие в основные волны в вузы Коми, получат второй шанс. Как уточняет Минобразования, при условии, что у вузов остались бюджетные места, не занятые в приемную кампанию, образовательные учреждения могут объявить дополнительный конкурс.

- В случае, если после завершения зачисления имеются незаполненные места, вуз может на основании конкурсных списков провести на них дополнительное зачисление, - пояснили в федеральном ведомстве.

Так, у вчерашних школьников есть еще шанс поступить в СГУ. Дополнительный конкурс в вузе завершается завтра, 27 августа.

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