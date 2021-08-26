Безопасная Арктика: в Воркуте пройдут масштабные учения по защите территорий

Фото: МЧС по Коми.

В Воркуте с 7 по 8 сентября в масштабных учениях МЧС России примут участие более 250 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

В семи регионах страны

Межведомственное опытно-исследовательское учение в Арктической зоне пройдет по поручению Президента Российской Федерации, организатором которого выступает МЧС России.

В основу учения легли опыт ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также вопросы защиты территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. Подобное учение в Арктике пройдет впервые.

Учение пройдет одновременно в семи регионах страны с отработкой 12 вводных, каждая из которых отразит характерные для конкретной территории возможные ЧС.

«Важной особенностью предстоящих учений является их опытно-исследовательский характер: каждый сценарий ликвидации условных чрезвычайных ситуаций ориентирован на совершенствование существующих либо разработку новых технологий спасения в Арктике. Группировка РСЧС в реальных условиях апробирует новейшие образцы спецтехники и технологий, оценит эффективность тактики действий подразделений с учетом климатических и территориальных особенностей и угроз, актуальных для региона. Всего в учениях будут задействованы семь территориальных и 28 функциональных подсистем РСЧС», — отметил Первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян.

Технологии и оборудование

В Республике Коми отработка практических мероприятий развернется в Воркуте, где в ходе ликвидации последствий аварии в подземных горных выработках угольной шахты планируется применение различных технологий и оборудования отечественной разработки, предназначенных для использования в северных широтах. В том числе уникальной системы - 3d-сканера, позволяющего выполнить сканирование состояния горных выработок с видео и фотофиксацией для последующего анализа полученных данных, противовзрывного комплекса «ВОЛНА» и устройства для обнаружения сигналов меток горнорабочих «ИЛЬМА». Кроме того будут проведены испытания технологии, разработанной в городе Таганрог, по организации системы связи из зоны ЧС при помощи базовых станций, работающих в КВ диапазоне частот, что актуально при работе в условиях природных зон тундры и гор.

В целом в мероприятиях межведомственного учения в Заполярье будут задействованы более 250 человек и 65 единиц техники. В том числе с привлечением сил Национального горноспасательного центра из города Новокузнецк.

Учение объединяет в себе не только практическую часть, но и насыщенную деловую программу, выставочные экспозиции с демонстрацией техники, оборудования, экипировки и снаряжения, а также целый ряд социально значимых мероприятий.

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