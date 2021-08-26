В Коми сняли ограничения для предприятий общественного питания

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С 25 августа в Коми сняты ограничения для предприятий общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономического развития и промышленности.

В Сыктывкаре состоялось заочное заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Глава Минэкономразвития Эльмира Ахмеева предложила изменить указ главы Коми Владимира Уйбы о режиме повышенной готовности. Руководитель региона принял решение о снятии ограничений в отношении предприятий общественного питания. Ранее эти ограничения ввели с учётом данных по темпам и прогнозу распространения коронавируса.

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