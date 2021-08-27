В Коми ищут вандалов, разобравших здание бывшего детсада

Фото: пресс-служба администрации Воркуты
В Воркуте разыскивают вандалов, разобравших нежилое здание бывшего детского сада № 32 «Теремок». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Здание находится на улице Ленина-11-б. Объект передали в ведение муниципалитета. Когда это произошло, здание было в удовлетворительном состоянии. Поэтому власти рассматривали возможность дальнейшей эксплуатации.
В среду, 25 августа, на объекте обнаружили следы взлома. С входной двери сорвали навесной замок, а также разбили окна в трех помещениях. Внутри зафиксировали следы вандализма. Из здания вынесли все чугунные радиаторы, приборы освещения, провода и сантехнику. Кроме того, исчезла часть металлического ограждения территории.
В администрации сообщили, что направят заявление в полицию. Воркутинские власти просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, сообщить по адресу hotline@mayor.vorkuta.ru.
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