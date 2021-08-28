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Общество28 августа 2021 9:01

В Сыктывкаре на сутки перекроют улицу Советскую

Источник:kp.ru
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Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Сыктывкаре на сутки ограничат движение транспорта по улице Советской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с тем, что Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» будут проводить работы. Поэтому на улице Советской перекроют половину ширины проезжей части. Ограничения будет действовать в районе дома № 80 с девяти утра понедельника, 30 августа, до пяти вечера вторника, 31 августа.

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