Для «Комиавиатранса» разработали пятилетний антикризисный план

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В Коми разработали пятилетний антикризисный план оздоровления компании «Комиавиатранс». Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый заместитель председателя республиканского правительства Игорь Булатов.

По его словам, ситуации с предприятием было посвящено совещание под председательством первого заместителя Северо-Западного транспортного прокурора Романа Доценко. На встрече обсуждались меры, которые принимаются для стабилизации ситуации в «Комиавиатрансе». Булатов подчеркнул социальную значимость перевозчика. Он пояснил, что речь идет о перемещении жителей, а также о сохранения в республике специалистов летного, инженерно-технического состава.

– Правительство Коми держит на особом контроле ситуацию с исполнением всех обязательств авиапредприятия перед работниками, – заверил Булатов.

По поручению федерального правительства предприятие разработало пятилетний антикризисный план. Он основывается на получении федеральной поддержки. Минфином и Минэкономразвития России прорабатывают вопрос дополнительной финансовой помощи бюджету Коми на финансовое оздоровление авиаперевозчика.

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