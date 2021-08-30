Погибший в аварии 38-летний мотоциклист из Коми был без шлема и прав

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Стали известны подробности смертельной аварии, в которой погиб 38-летний мотоциклист. Мужчина не справился с управлением своего питбайка и съехал в кювет. От полученных травм он скончался до приезда врачей - его травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Мужчина за рулем питбайка BSE Z1 двигался по дороге Маргаиб – Ыб – Волокул. На 12-м км он не справился с управлением, опрокинулся на проезжую часть, - рассказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД по республике уточнили, что погибшему было 38 лет. В день трагедии мужчина был без мотошлема. К тому же, выяснилось, что житель Коми не имел водительского удостоверения и не имел права садиться за руль мотоцикла.

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