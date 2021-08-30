В Коми хотят выдавать подарки новорожденным стоимостью 5 тысяч рублей

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В Коми планируют выдавать подарки новорожденным стоимостью 5 тысяч рублей. Соответствующую программу разработало республиканское Министерство здравоохранения.

Программа направлена на снижение количества и профилактику абортов, а также повышение эффективности доабортного консультирования. Еще одной задачей стала социальная поддержка и помощь беременным женщинам в республике на 2021-2024 годы.

Одно из запланированных мероприятий – акция «Подарок новорожденному». Она направлена на рост рождаемости и снижение младенческой смертности. Родившим женщинам будут предоставлять минимальный набор для ухода за новорожденным в первые месяцы жизни. В частности, там будет коробка-бокс для отдельного и безопасного сна младенцев.

На акцию выделили 38,5 миллиона рублей. В этом году собираются потратить 10,5 миллиона рублей, в 2022-м — еще 28 миллионов рублей. Подарок получат примерно 7700 новорожденных, стоимость набора составит 5 тыс. рублей. Как передает БНК, общественное обсуждение проекта комплексной программы завершится 5 сентября.

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