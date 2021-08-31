В Коми в лесу потерялась 32-летняя мать с ребенком

Фото: Сыктывкарский ПСО – филиала СЗРПСО МЧС России

В Коми в лесу потерялась 32-летняя женщина и ее 9-летний сын. Об этом сообщили спасатели Сыктывкарского ПСО в социальных сетях.

Уточняется, что сообщение о пропаже поступило к ним накануне, 30 августа, в 16:00. В нем говорилось, что мама с сыном ушли в лес в окрестностях Коччойяг и не вернулись.

Спасатели экстренно выехали на место предполагаемого исчезновения людей. Через несколько часов поисков и десятков километров исследования леса мама и ребенок были найдены. Их здоровью ничего не угрожало и чувствовали они себя хорошо.

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