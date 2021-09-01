Ухтинец умер от запоя, когда любимая уехала без него на море

Фото: архив КП.

Вот уедешь на море вдруг без любимого или без мужа, а он без тебя и умрёт с тоски... Именно так и случилось, когда ухтинка вернулась с поездки на морские побережья и обнаружила своего избранника (читай, сожителя) дома. Мёртвым. Подробности рассказывают следователи ухтинского СУ СК по Коми.

Жительница Ухты 17 августа вернулась домой с морей и обнаружила в квартире дома по улице Оплеснина своего сожителя. Он не подавал признаков жизни. Причиной смерти 50-летнего мужчины, сообщают следователи, стало пищеводно-желудочное кровотечение в результате злоупотребления алкоголем.

Как рассказала следователям ухтинка, она в начале августа уехала на отдых в Сочи. Со своим сожителем она созванивалась регулярно. Как вдруг с 12 августа он перестал отвечать на звонки.

- Уже позже выяснилось, в ее отсутствие мужчина начал выпивать, - цитирует сообщение ведомства КомиОнлайн.

В квартире полиция и следователи нашли много-много пустых бутылок из-под водки. А вот криминала не обнаружили, поэтому уголовное дело возбуждать не стали.

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