Ухтинец умер от запоя, когда любимая уехала без него на море

Фото: архив КП.
Вот уедешь на море вдруг без любимого или без мужа, а он без тебя и умрёт с тоски... Именно так и случилось, когда ухтинка вернулась с поездки на морские побережья и обнаружила своего избранника (читай, сожителя) дома. Мёртвым. Подробности рассказывают следователи ухтинского СУ СК по Коми.
Жительница Ухты 17 августа вернулась домой с морей и обнаружила в квартире дома по улице Оплеснина своего сожителя. Он не подавал признаков жизни. Причиной смерти 50-летнего мужчины, сообщают следователи, стало пищеводно-желудочное кровотечение в результате злоупотребления алкоголем.
Как рассказала следователям ухтинка, она в начале августа уехала на отдых в Сочи. Со своим сожителем она созванивалась регулярно. Как вдруг с 12 августа он перестал отвечать на звонки.
- Уже позже выяснилось, в ее отсутствие мужчина начал выпивать, - цитирует сообщение ведомства КомиОнлайн.
В квартире полиция и следователи нашли много-много пустых бутылок из-под водки. А вот криминала не обнаружили, поэтому уголовное дело возбуждать не стали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Коми, убивший мужчину 19 ударами ножа, пытался оспорить приговор