В Коми в аварии с большегрузом тяжело пострадала 23-летняя девушка

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми на трассе Сыктывкар - Ухта произошла жуткая авария, в которой пострадала 23-летняя девушка. Жительница республики за рулем Daewoo Nexia въехала в большегруз Volvo. В результате ДТП легковушка превратилась в груду металлолома, а девушка оказалась в больнице с тяжелыми травмами.

Как уточняет ГИБДД по республике, авария была зафиксирована в шестом часу утра 31 августа. По предварительным данным, причиной аварии стала высокая скорость движения, с которой ехала девушка авто.

- Водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением и въехала в припаркованный на обочине грузовик, - рассказали в Госавтоинспекции.

Прибывшие экстренно медики госпитализировали девушку в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы и переломы, а также тяжелые травмы головы и позвоночника.

По данному факту начата проверка.

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