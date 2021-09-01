В Коми вакцинированные от коронавируса жители республики могут выиграть 100 тысяч рублей

По решению правительства предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Вакцинированные жители Коми могут выиграть 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в правительстве России. Власти ранее приняли программу поощрения населения, выделив на эти цели 100 млн рублей.

- Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность. По решению правительства предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В розыгрыше денег могут участвовать все, кому исполнилось 18 лет, а также прошедшие полный курс вакцинации любой зарегистрированной на территории России вакциной. Срок сделанной прививки не имеет значения: главное, чтобы оба компонента были сделаны до начала розыгрыша.

Выбирать победителя будут с помощью QR-код, который появляется на портале Госуслуг. Программа начинает действовать с сегодняшнего дня, 1 сентября, и до 1 декабря 2021 года.

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