В Коми изменят правила назначения детских пособий

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В Коми и по всей России планируют вновь смягчить правила для получения пособий на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

По ее словам, сейчас в отдельных случаях отсутствие дохода во время беременности становится причиной отказа в господдержке. Баталина пояснила, что если до беременности женщина не работала, то в такое время ей особенно сложно найти рабочее место. Некоторые женщины, тяжело переносят свое положение. Поэтому им приходится прекращать работать еще до родов.

– Особенно это касается тех, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам, выполняет разовые работы, – пояснила замминистра.

Напомним, размер выплат может быть равен не только половине, но и 75%, а также величине регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер прожиточного минимума в Коми зависит от зоны проживания – северной или южной части республики. Для детей этот показатель установлен в среднем составляет 14 701 рубль. В северной зоне он составляет 17 364 рубля, а в южной – 13 666 рубля. В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы.Ранее размер прожиточного минимума устанавливался раз в квартал, теперь же эта сумма будет действительна весь год. Изменились и правила, по которым высчитывают прожиточный минимум.

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