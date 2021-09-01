Сыктывкарский педиатр спрогнозировал всплеск новых заражений коронавирусом после 1 сентября

В Сыктывкаре педиатр спрогнозировал новую волну коронавируса с началом учёбы Фото: Архив "КП"

С началом нового учебного года в Коми начнется очередная волна заражений коронавирусом. Такой прогноз сделал столичный педиатр Владимир Лебедев. По его словам, особенно опасен дельта-штамм COVID-19, который циркулирует в республике.

- Дельта-штамм, который сейчас регистрируется в республике, опасен и для детей. Даже летом мы фиксировали всплеск заболевания среди детей до 18 лет, - цитирует слова врача издание «Комиинформ».

Медик отметил, что данный вид вируса тяжелее переносится в сравнении со своим предшественником. Дети находятся в зоне риска, так как их организм более восприимчив к инфекциям.

- Есть опасность четвертой волны с началом учебного года. Дети идут в школу, обучение начинают студенты, поэтому есть риск подъема заболеваемости коронавирусом, - заключил врач.

Педиатр посоветовал укреплять иммунитет как взрослым, так и детям, а также не пренебрегать прививкой от коронавируса.

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