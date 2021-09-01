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Общество1 сентября 2021 12:33

В Коми ученики и учителя были вынуждены мерзнуть в классах из-за отсутствующего ремонта

Источник:kp.ru
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После вмешательства прокуратуры Койгородского района в сельской школе проведен ремонт

После вмешательства прокуратуры Койгородского района в сельской школе проведен ремонт

Фото: Архив "КП"

В школе села Грива Койгородской района сделают ремонт после вмешательства прокуратуры республики. Надзорный орган обратил внимание на факт того, что в холодные январские дни ученики и учителя были вынуждены сидеть в верхней одежде в классах, чтобы не замерзнуть. Прокурорская проверка выявила, что температура в помещениях далеки от норм.

После выяснения всех обстоятельств прокуратура Койгородского района внесла начальнику управления образования администрации представление об устранении нарушений закона и взяла на контроль фактическое восстановление законности.

Так, уже в июле на ремонт школы было выделено 2,6 млн рублей. На эти деньги ко Дню Знаний уже обновлены полы и фундамент, а также заменены окна и утеплены стены. В новом учебном году школьники смогут учиться в обычной школьной форме.

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