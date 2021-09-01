Стало известно, какие города и районы Коми дают наибольший прирост больных COVID-19

За все время пандемии в Коми выявлен ПЦР-тестированием 63 601 случай заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми зарегистрировано 232 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Это наименьший показатель среднесуточного заболевания за долгое время. Согласно данным Роспотребнадзора, в городах и районах республики наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Так, в Сыктывкаре, который сохраняет за собой лидерство по количеству инфицированных, обнаружено менее 90 новых пациентов с подтвержденным диагнозом (89 новых случаев). Почти в два раза меньше больных зафиксировано в Ухте - 43 человека с положительным ПЦР-тестом.

Из районов Коми лидирует по количеству зараженных за сутки Усть-Вымский район - 14 фактов. Четверку лидеров замыкает Ижемский район. Там официально подтвердились 12 случаев заболевания за минувшие 24 часа.

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