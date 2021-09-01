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Общество1 сентября 2021 13:44

С 1 сентября в Коми запретили продавать энергетики детям

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Со среды, 1 сентября, в Коми вступает в силу запрет на продажу безалкогольных энергетиков детям. Соответствующий закон принял республиканский Госсовет.

Парламентарии объяснили принятие такого закона заботой о здоровье детей. Это решение получило широкую родительскую поддержку. Госсовет принял этот закон единогласно. Кроме того, в День знаний в Коми также запрещена розничная продажа алкоголя. Однако купить спиртное все-таки можно в кафе, барах и ресторанах.

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