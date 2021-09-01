В Коми пошли в школы 11 тысяч первоклассников

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В среду, 1 сентября, в школы Коми пошли 11 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования, науки и молодежной политики.

По данным ведомства, более 53 тысяч дошкольников отправились в детские сады. В школы же пошли 102 тысячи школьников. Уточняется, что в Коми насчитывается 11 тысяч первоклассников. Кроме того, в средних профессиональных и высших учебных заведений учатся 40 тысяч юношей и девушек. В общей сложности 1 сентября в Коми начали работать 753 образовательные организации.

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