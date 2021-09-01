Потерявшийся в лесу пенсионер из Коми заготовил дрова и ждет спасателей

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В лесах Прилузья потерялся 70-летний пенсионер. Мужчина, осознав, что не может найти обратную дорогу, позвонил в службу спасения с просьбой помочь ему. На вызов выехала группа специалистов СПАС-Коми.

Как сообщает издание «Комиинформ», предварительное местоположение грибника уже удалось установить. Спасатели запеленговали пенсионера и определили, что он находится всего в километре от федеральной трассы.

Однако поиски мужчины все еще продолжаются. Потерявшийся житель Коми, поняв, что ему придется заночевать в лесу, приготовился к долгим часам одиночества: нарубил дрова для костра и достал припасы.

Поиски пропавшего пенсионера до сих пор ведутся.

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