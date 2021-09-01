За неделю в Сыктывкаре 124 ребенка заразились коронавирусом

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За неделю, с 23 по 29 августа, в Сыктывкаре 124 ребенка заразились коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За неделю в Сыктывкаре зафиксировали 651 случай заболевания коронавирусом. Из них 196 пациентов - мужчины и женщины в возрасте 30-49 лет. На втором месте – категория 65 и более лет: тут числятся 150 инфицированных. Замыкает тройку категория 50-64 года: 137 человек.

44 случая заболевания коронавирусом зафиксировали у молодых людей 18-29 лет, у подростков 15-17 лет - 15 случаев инфицирования, у детей 7-14 лет – 44 случая, у малышей от года до шести - 61 случай. Кроме того, коронавирусом заразились четверо сыктывкарских детей до года.

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