В Сыктывкаре завершены поиски 33-летней Еленой Лосевой

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре завершены поиски 33-летней местной жительницы Елены Лосевой. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт Коми» в социальных сетях. Они уточнили, что женщина найдена живой и уже находится дома.

Информацию подтвердили и родственники сыктывкарки, которые переживали за нее все время, пока шли поиски. По их словам, такое поведение не характерно для Елены: она ответственный человек и никогда не уходила из дома, не предупредив.

- Она человек ответственный и серьезный. Надеялись, что скоро найдется, - говорит Мария П.

Напомним, поиски женщины начались накануне. Елена ушла из дома в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Обеспокоенные близкие сразу же обратились к поисковикам за помощью. Через несколько часов Елена сама вышла на связь с родственниками и пришла домой.

О причинах ее ухода и о том, где она пропадала, волонтеры традиционно не сообщают.

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