В Коми платят 168 тысяч рублей за год обучения в вузе

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В Коми средняя стоимость обучения в вузе в течение года составляет 168 тысяч рублей. Об этом сообщили в Комистате.

В среднем семестр обучения в вузе обойдется в 84 тысячи рублей. Таким образом, за год придется заплатить 168 тысяч рублей, а за четыре – 673 тысячи. За пять лет высшее образование подорожало в 2,5 раза. Республика занимает 14-е место по стране по стоимости обучения в вузах. Самое дорогое высшее образование в Якутии. Семестр там стоит почти 127 тысяч рублей. На втором месте Москва – 124 тысячи рублей. Самое дешевое высшее образование в Калмыкии и Дагестане (45 и 46 тысяч рублей за семестр соответственно).

Из регионов, наиболее популярных среди абитуриентов Коми, самая низкая цена в Удмуртии и Кировской области – 55 тысяч рублей за семестр. В самой республике получить высшее образование можно в трех самостоятельных организациях и трех филиалах вузов.

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