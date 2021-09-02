Ухтинка потеряла деньги при попытке бронирования жилья в Сочи

Фото: архив КП.

Наступила осень, а с ней и бархатный сезон. Жители Коми продолжают планировать свой отпуск у моря. При этом забывают об опасностях, поджидающих их на просторах интернета. Мошенники не дремлют. Так, жительница Ухты потеряла свои сбережения при онлайн-бронировании гостиницы в Сочи, сообщает МВД по Коми.

В полицию Ухты обратилась местная жительница 1984 года рождения. Женщина рассказала, что планировала отдохнуть на побережье Чёрного моря: зашла в Интернет, нашла место в популярной в Сочи гостинице.

- Не изучив внимательно сайт и не проверив, действительно ли он официальный, горожанка стала выбирать себе номер. Найдя подходящий ей вариант, заказчица перешла к оплате, - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что перевести денежные средства необходимо было на номер банковского счета по ссылке, указанной на платформе. Предвкушая незабываемое путешествие, ухтинка оплатила чуть более 4 700 рублей. Но подтверждение брони так и не получила. Возбуждено уголовное дело.

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