В Коми пропал 14-летний подросток Никита Кизин

Фото: Ухта-СПАС

В Коми пропал 14-летний житель Ухты Никита Кизин. Ориентировка на мальчика появилась в социальных группах города. В них сообщается, что о подростке нет вестей уже с 28 августа.

Шесть дней назад Никита вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. На связь с родственниками он не выходит и не отвечает на их звонки и сообщения.

Жители города говорят, что видели мальчика в одном из магазинов города в конце августа. Это вселяют надежду близким, что с ребенком все хорошо и он скоро вернется домой.

Приметы: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, темные волосы, глаза карие. Был одет: спортивный костюм цвета триколор, кроссовки черного цвета, черная кепка с белой надписью.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении, просим позвонить по телефонам: +7(904)108-42-10; +7(216)74-09-47 - Полиция; +7(958)170-16-24 - Дежурный Ухтаспас.

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