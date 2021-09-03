В Сыктывкаре временно изменится движение двух автобусов

Фото: архив КП.

Ремонтные работы на дорогах Сыктывкара станут причиной изменений движения некоторых маршрутов. Так, 8 сентября временно пойдут по другому пути автобусы №№ 6 и 20, сообщает столичная администрация.

Уточняется, что ремонтные работы пройдут на железнодорожном переезде на пересечении улиц Морозова и Ручейная. Транспортное движение будет ограничено на всю ширину проезжей части. При этом будут организованы объездные пути по существующим дорогам Сыктывкара. Испытывать неудобства водители будут с 09:00 до 12:00 8 сентября.

Автобус №6 будет двигаться по маршруту: Коммунистическая – Морозова – Элеваторная – Дырнос – Ручейная – Дырнос – Орджоникидзе – далее по маршруту. Автобус №20 – по направлению: ул. Орджоникидзе – Дырнос – ул. Ручейная – Дырнос – ул. Элеваторная – ул. Морозова – ул. Коммунистическая – далее по маршруту.

Водители, просьба выбирать маршруты заранее, чтобы не создавать пробки.

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