Тело пропавшей 36-летней Татьяны Ефремовой из Коми нашли в реке Сысоле

Фото: архив КП.

За Татьяну Ефремову безумно волновались все родные и близкие. 36-летняя жительница села Пажга Сыктывдинского района Коми ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Её искала и полиция, и спасатели, и волонтёры поисковых отрядов аж с 31 августа. Увы, вчера женщину нашли мёртвой. Следователи организовали проверку и сообщили новые подробности трагедии.

Как уточняют в СУ СК по Коми, сейчас устанавливают обстоятельства гибели женщины. В результате мучительных поисков сотрудники МВД нашли тело Татьяны Ефремовой в реке Сысоле в районе села Пажга.

- Телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. Для установления причины смерти следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщении СУ СК по Коми.

Татьяну нашли, увы, мёртвой. Фото: Лиза Алерт.

Сейчас семья женщины готовится к похоронам. Смерть близкого человека стала ударом для родных и близких женщины.

- Мы не знаем, что могло произойти с Таней, вскрытие будет проводиться в субботу, - рассказал Комсомолке муж погибшей Александр.

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