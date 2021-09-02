В Коми обнаружили труп пропавшей 36-летней Татьяны Ефремовой

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми прекратили поиски жительницы села Пажга Татьяны Ефремовой. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт Коми». Добровольцы рассказали, что женщину нашли мертвой.

О деталях трагедии волонтеры традиционно не рассказывают. Однако было известно, что жительница Коми страдала серьезным психическим недугом и нуждалась в медицинской помощи. Ее уход из дома был уже не первым, ранее Татьяну Ефремову так же искали, но тогда все обошлось.

На момент смерти женщине было всего 36 лет. По факту ее смерти следователи начали проверку.

Напомним, женщина ушла из дома 31 августа. В этот день ее видели очевидцы, садящейся на автобус. С тех пор о ней не было никаких вестей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбежавший из больницы сыктывкарец утонул в непроходимом болоте (подробности)