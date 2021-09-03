Известно, какие города и районы Коми дали больший прирост зараженных коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находится 7 441 человек
Фото: Архив "КП"
В Коми за минувшие сутки 233 человека получили положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что большая часть зараженных было зарегистрировано в Сыктывкаре. Там за прошедшие 24 часа 89 человек заболели ковидом. Почти в два раза меньше инфицированных обнаружено в Ухте - 43 новых факта заражения.
Третью строчку по зараженности делят два района - Усть-Вымский и Ижемский. Лабораторно здесь подтвердили по 11 случаев инфицирования.
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