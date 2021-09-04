В Коми более 11,5 тысячи раз нарушили антиковидные меры

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

С начала действия ограничений в Коми выявлено более 11 500 нарушений антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Чаще всего жители нарушали две статьи КоАП РФ. Так, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения составили 55 протоколов. 50 дел уже рассмотрели суды. В общей сложности нарушителей оштрафовали на 436 тысяч рублей.

По статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» оформили 11 134 административных протокола. В 138 случаях закон нарушали должностные и юридические лица, а также бизнесмены. На сегодняшний день суды рассмотрели 7 849 дел. В общей сложности нарушителей оштрафовали на сумму более 5,2 миллиона рублей. В 277 случаях нарушителями стали несовершеннолетние в возрасте от 16 лет. Им вынесли 216 предупреждений.

Только за четыре дня этой недели (с 30 августа по 2 сентября) полицейские составили 159 протоколов. Лидерами по стали Сыктывкар – 46, Сосногорский район – 17 и Усть-Вымский район – 13.

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