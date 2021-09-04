В Коми мужчина ограбил интернет-клуб: его задержали

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Усинске задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денег из интернет-клуба. Об этом сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии по Коми.

Сотрудники ведомства получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из интернет-клубов. Росгвардейцы прибыли на место. Выяснилось, что один из посетителей украл деньги из кассы. Какую именно сумму взял злоумышленник, не уточняется.

Мужчина попытался скрыться, и один из росгвардейцев выстрелил в воздух. После этого силовики задержали злоумышленника и доставили его в полицию.

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