За сутки в Сыктывкаре 85 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 4 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки в республике выздоровели 811 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 56 939 пациентов. За сутки в Коми зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом, а за весь период пандемии - 64 298.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 85 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 45 человек, в Сыктывдинском районе – 14, а вСосногорском – 11. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7109 человек. За последние сутки с учета сняли 513 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки скончались семь человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1514 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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