В Сыктывкаре прошел чемпионат Коми по регби

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

В Сыктывкаре состоялись чемпионат и первенство Коми по регби. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования прошли на запасном поле Республиканского стадиона. Участники состязались в олимпийской дисциплине регби-7. В соревнованиях участвовали команда «Ош», клуб «Эжва» и юношеская региональная Сборная. В рамках первенства выступили юные подопечные Союза регби Коми, составившие команды «Армейцы», «Ромашки» и «Дружба». При этом участников должно было быть больше, однако помешали рабочие и эпидемиологические причины. Но отложить эти соревнования возможности не было. Дело в том, что нужно отбирать сильнейших и формировать республиканскую сборную. Вскоре команда Коми будет выступать на всероссийском уровне. Среди юных спортсменов первое место заняли «Армейцы», второе – «Дружба», а третье – «Ромашки». Среди взрослых победила команда «Ош», юношеская Сборная Коми завоевала серебро. «Эжва», в свою очередь, была отмечена и награждена за волю к победе.

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