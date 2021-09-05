В Коми пьяный мотоциклист устроил ДТП: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 4 сентября, в Усть-Вымском районе пьяный мотоциклист съехал с дороги, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 16.10. Пьяный водитель 1981 года рождения ехал за рулем мотоцикла «Урал» с коляской ехал по автодороге Вогваздино – Яренск. На 72-м километре мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадала пассажирка мотоцикла 1980 года рождения. Она получила рваную рану нижней трети левого бедра. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. В момент аварии она была в коляске. При этом на пассажирке не было шлема, и за это ей выписали штраф. Водитель никогда не получал штраф. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

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