За сутки в Сыктывкаре 86 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 5 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровели 479 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 57 418 пациентов. За сутки в Коми заболели 225 человек. Всего в регионе зафиксировали 64 523 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 86 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 41 человек, а в Сыктывдинском и Усть-Вымском районах – по 15. Всем пациентам оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7109 человек.

За последние сутки скончались семь человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1521 смертельный случай среди людей с таким диагнозом.

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