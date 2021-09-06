Жители Коми потеряли 49 тысяч рублей при покупке пуховика и ботинок

Фото: архив КП.

Два жителя Коми покупали одежду и обувь в интернете, но потеряли много денег, а товара так и не получили. Они стали жертвами мошенников, сообщает МВД по Коми.

Воркутинка наткнулась в Инстаграме на профиль магазина одежды и выбрала себе пуховик. Горожанка связалась с продавцом, чтобы уточнить детали покупки. В переписке неизвестные сообщили: товар имеется в наличии, оплатить его необходимо будет по отправленной ссылке.

- Женщина последовала предложенной инструкции и ввела данные банковской карты. В результате чего с ее счета было списано 44 000 рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Через какое-то время посылку воркутинка так и не получила, а «продавец» перестал выходить на связь.

Ухтинец также стал жертвой дистанционных мошенников. Мужчина захотел купить ботинки через онлайн-магазин. Он написал продавцу на электронку, указанную на сайте. Незнакомец ответил: за товар надо перевести 5 000 рублей по номеру банковской карты. Горожанин быстро оплатил заказ. Новую обувь ему не доставили.

Уточняется, что по фактам мошенничеств следователи возбудили уголовные дела.

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