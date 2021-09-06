Жители Коми обманом получали пособие по безработице: их ждет суд

Фото: архив КП.

Житель Княжпогостского района Коми и жительница Коми обратились в госучреждение, чтобы получить статус безработного и пособие. Оба были информированы, что в случае трудоустройства надо сразу сообщить об этом своего инспектора. Но денежка-то лишней не бывает. Подробности рассказывает МВД по Коми.

Ухтинцы "забыли" сообщить, что устроились на работу и продолжали получать пособие по безработице.

- В результате житель Княжпогостского района в период с сентября по декабрь прошлого года незаконно получил 18,5 тысяч рублей, а ухтинка с мая по октябрь 13 130 рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Ущерб, причиненный центрам занятости населения, превысил 30 тысяч рублей. Уточняется, что полицейскими Ухты и Княжпогостского района возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств при получении выплат, ведётся расследование.

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