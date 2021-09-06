В Сыктывкаре 84 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 6 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 84 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 328 человек, а за все время – 57 746. За последние сутки заболели 220 человек, а за весь период пандемии – 64 743.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 84 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 42 человека, а в Усть-Вымском и Сыктывдинском районах – по 13. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 6991 человек. За сутки с учета сняли 203 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончался один пациент с коронавирусом, за весь период пандемии зафиксировали 1522 смертельных случая. По состоянию на понедельник, 6 сентября, в Коми 254 167 человек сделали прививки от коронавируса.

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Это самый маленький зарегистрированный показатель за последнее время