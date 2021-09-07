Жительница Усинска обманулась на 607 тысяч рублей «под гипнозом»

Фото: архив КП.

В ноябре прошлого года юная 21-летняя самарчанка нашла на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже гаража. Хозпостройку продавала жительница Усинска Республики Коми. Подробности мошенничества «под гипнозом» расскажет «Комсомолка».

Самарчанка, общаясь с жительницей Усинска по телефону, убедила перевести ей 607 тысяч рублей. К слову, она настолько вошла в доверие к жертве, что уговорила дойти до банкомата в одном магазине, затем в другом. Но, увы, перевод с их помощью выполнить не удалось.

- Тогда мошенница попросила отправить перевод в отделении банка, говорится в сообщении прокуратуры Коми. - Только после того, как телефонный разговор был завершён, потерпевшая осознала, что её обманули.

Отмечается, что вину в содеянном жительница Самары признала. Уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело маньяка, убившего и расчленившего 17-летнюю Валентину Цывунину из Коми, передали в суд

Пять лет назад подросток бесследно пропала