В Сыктывкаре из-за ремонта на месяц перекроют два участка дорог

Фото: мэрия Сыктывкара.
И опять неудобства водителям и пешеходам. Но блага ради, а не развлечения для. В Сыктывкаре перекроют дорогу. Расскажем где и какие.
Движение транспорта будет ограничено на участках дорог по улицам Маркова и Громова, Неудобства для водителей связаны с проведением земляных работ.
Так, уточняет мэрия, движение транспорта будет перекрыто на половине ширины проезжей части по улице Маркова от дома № 13/4 до дома № 132а с 9 сентября до 7 октября 2021 года. Также будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Громова в районе дома № 57 с 15 сентября до 15 октября 2021 года.
Выбирайте маршрут заранее, дорогие друзья!
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