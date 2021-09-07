Звезда «Уральских пельменей» Юля Михалкова очистит берега Вычегды от мусора

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Сыктывкарцев приглашают принять участие в мероприятии по очистке берегов Вычегды от мусора, сообщает минприроды Коми. Экомероприятия пройдут в рамках всероссийской акции «Вода России». Специальным гостем станет Юлия Михалкова, звезда шоу «Уральские пельмени».

Как рассказывает ведомство, ключевое мероприятие всероссийской акции «Вода России» пройдёт 11 сентября в 11:00 на берегах реки Вычегды в местечке Алёшино, на пляжной зоне отдыха (GPS-координаты: 61.711024, 50.928896). Сообщается, что эковолонтёры очистят прибрежную территорию реки, причём мусор будут собирать раздельным способом.

Известно, что в мероприятии примут участие представители руководства Республики Коми, а также актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Для волонтёров подготовят развлекательную программу и питание. Мешки и перчатки выдадут на месте.

- Самые активные участники субботника получат ценные подарки с символикой акции «Вода России, - говорится в сообщении ведомства.

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