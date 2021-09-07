Житель Ухты угнал трактор с охраняемой парковки

Фото: УФСИН по Коми.

Неизвестные украли у ухтинца трактор. Но полиция по горячим следам быстро нашла вора. Подробности сообщает МВД по Коми.

Ухтинец обратился в полицию, у мужчины кто-то ночью угнал с охраняемой парковки трактор «МST-M5». Полиция оперативно вычислила злоумышленника. Это оказался привлекавшийся к уголовной ответственности ухтинец 1976 года рождения.

Когда-то он работал на автостоянке, но его уволили.

- Ночному сторожу стоянки вор пояснил, что до сих пор работает здесь днем, - говорится в сообщении ведомства. - Под предлогом осмотра техники злоумышленник украл ключи от трактора.

После чего сел в кабину агрегата и уехал на нем кататься. Правда, потом вернул машину на место. Полиции водитель пояснил: да, виноват, был нетрезв. Понять и простить. Возбуждено уголовное дело.

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