Гострудинспекция Коми назвала виновных в смерти работника «Северной Алмазной Компании»

Трудинспекция Коми завершила расследование несчастного случая

В Коми завершено расследование смертельного случая, произошедшего на предприятии «Северная Алмазная Компания». Напомним, 14 июля работник организации погиб во время монтажа ленточного перегружателя «Sigma». Как уточняет Гострудинспекция республики, мужчина умер от травм несовместимых с жизнью.

Надзорный орган провел проверку и выяснил, что причиной гибели сотрудника стала неудовлетворительная организация производства работ. Так, например, на предприятии пренебрегли требованиями охраны труда, промышленной безопасности, а также должностными обязанностями.

- Установлены лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая, - заявили в пресс-службе инспекции.

На данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела. Виновным грозит наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

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