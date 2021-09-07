У сыктывкарца требовали 7 тысяч рублей, шантажируя интимными фото

Фото: Pixabay

У жителя Сыктывкара 1995 года рождения требовали 7 тысяч рублей, шантажируя интимными фотографиями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодому человеку написала в Telegram привлекательная девушка и предложила познакомиться. В тот же день собеседница начала присылать свои фото в обнаженном виде. Сыктывкарец в ответ отправил ей свои фото и видео. Спустя короткое время девушка написала горожанину в социальной сети «ВКонтакте». Девушка потребовала выплатить ей 7 тысяч рублей. В противном случае она пригрозила сделать рассылку всей пикантной переписки.

Молодой человек обратился в полицию. Кроме того, он немедленно написал о мошенничестве модераторам социальной сети. После этого страница девушки была удалена. Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми познакомился в соцсетях с девушкой и стал жертвой домогательства