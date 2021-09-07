В Коми началась прививочная кампания от гриппа

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В Коми стартовала прививочная кампания от гриппа, в республику завезли более 210 тысяч доз вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Медики отмечают, что сейчас важно привиться от гриппа, чтобы не получить тяжелую сочетанную инфекцию, когда человек болеет одновременно и гриппом, и коронавирусом. В Коми поставили два вида вакцины – 132 800 доз препарата «СовиГрипп» и 78 830 доз препарата «Ультрикс Квадри». Первый из них применяется для вакцинации населения старше 18 лет. Эта вакцина не показана беременным женщинам. Препарат «Ультрикс Квадри» применятся для вакцинации детей старше шести лет.

Сделать прививку от гриппа и коронавируса можно в прививочных пунктах поликлиник. Для этого взрослым нужно обратиться к терапевту, а детей отвести к педиатру. Вакцинация от гриппа проводится спустя месяц после вакцинации от коронавируса.

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