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Происшествия7 сентября 2021 13:27

В Сыктывкаре обнаружен труп мужчины в яме для картофеля

Источник:kp.ru
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Пенсионер угорел в картофельной яме в Дырносе

Пенсионер угорел в картофельной яме в Дырносе

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре в местечке Дырнос при трагических обстоятельствах скончался 62-летний пенсионер. Тело мужчины было найдено накануне в картофельной яме. Труп обнаружила супруга погибшего и она же вызвала правоохранителей.

Выяснилось, что мужчина зажег огонь в погребе и отравился угарным газом. По словам вдовы, муж хотел просушить яму.

Как уточняет издание «Комиинформ», признаков криминала не установили. В возбуждении уголовного дела отказано.

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