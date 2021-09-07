В Коми месяц назад пропал 28-летний Денис Передеин

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми пропал 28-летний Денис Передеин между поселком Чиньяворык и Ухтой. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Коми».

По данным добровольцев, о молодом человеке ничего неизвестно уже месяц: 7 августа он ушел и не вернулся. Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем был пропавший в день исчезновения.

Приметы:

Рост 175 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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