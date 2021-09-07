Жителям Коми пообещали 300 тысяч рублей за информацию о пропавшем мужчине

Фото: из личного архива пропавшего

В Усинске продолжаются поиски пропавшего 32-летнего Юрия Семенова. Мужчина ушел из дома 29 августа и не вернулся. Все это время усинец не выходил на связь с родными, которые гадают, где же может быть Юрий.

Близкие объявили крупное вознаграждение за достоверную информацию о местонахождении мужчины. Родственники готовы заплатить 300 тысяч рублей тому, кто поможет найти им Юрия. В первую очередь они обратились к водителям легковушек и большегрузов.

- Просим посмотреть видеорегистраторы или вспомнить, может быть, кто-то видел или подвозил молодого человека в синей спецовочной одежде, с дороги Головные сооружения - Усинск или от Головных в сторону Усть-Усы или Харьяги, - говорят родственники.

Приметы:

Рост пропавшего 170 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза.

Особые приметы:

Шрам с правой стороны носа.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 89635570154 (волонтеры), а также 02 и 112 (полиция).

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