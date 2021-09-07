В Коми девочке, на которую напала собака, заплатили 300 тысяч рублей

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В Сосногорске девятилетней девочке, на которую напала собака, заплатили 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел 25 апреля. Девочка гуляла во дворе, и ее покусала бродячая собака. Ребенок до сих пор продолжает проходить реабилитацию. Прокуратура обратилась в Сосногорский городской суд. Ведомство потребовало взыскать с управления ЖКХ администрации Сосногорска компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону прокуратуры. С управления взыскали 300 тысяч рублей.

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