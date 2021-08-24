Суд оценил смерть жительницы Коми, которую насмерть загрызли собаки, в 1,5 млн рублей

Фото: из личного архива погибшей, Эрнест МАЗАК

Родственники погибшей 46-летней жительницы Ухты взыскали с администрации города 1,5 млн рублей за ее смерть. Женщина стала жертвой нападения бездомных собак, которые загрызли несчастную. Трагедия произошла в конце 2020 года.

В суд за компенсацией обратились три сестры ухтинки и ее сын. Они требовали выплатить каждому 1,25 млн рублей, а также возместить расходы на похороны и поминки, однако суд удовлетворил требования родственников лишь частично.

Так, сестры получат за причинённый моральный ущерб 300 тысяч рублей, сын - полмиллиона. Также власти города будут обязаны возместить траты близких на организацию прощальной церемонии - это 100 тысяч рублей.

Напомним, по факту трагедии СК по Коми возбудил уголовное дело. Следователям удалось выяснить, что ответственными должностными лицами ненадлежащим образом выполнялись функции по организации отлова животных без владельцев, а также оказанию таковых услуг.

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